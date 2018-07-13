شرطة ذي قار تعلن إصابة 36 من منتسبيها خلال المصادمات مع المتظاهرين

2018/07/13 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة ، إصابة 36 من منتسبيها خلال المصادمات التي وقعت بينها وبين المتظاهرين في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “عدد الاصابات ارتفع الى ٣٦ منتسب في شرطة ذي قار، وستة مدنيين خلال تظاهرات اليوم”.

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