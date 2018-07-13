صحة ميسان تعلن نقل 6 متظاهرين الى المستشفيات نتيجة اصابتهم اثناء الاحتجاجات

2018/07/13 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان

أعلنت مديرية صحة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بانه تم نقل 6 متظاهرين الى المستشفيات نتيجة اصابتهم اثناء الاحتجاجات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المستشفيات التابعة لصحة المحافظة استقبلت 6 مصابين، نتيجة التظاهرات الحاصة الى المحافظة”.

وأضافت أن “الوضع في مستشفيات ميسان تحت السيطرة ولاتوجد اصابة خطرة”.

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