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صحة ميسان تعلن نقل 6 متظاهرين الى المستشفيات نتيجة اصابتهم اثناء الاحتجاجات
2018/07/13 | 22:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ ميسان

أعلنت مديرية صحة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بانه تم نقل 6 متظاهرين الى المستشفيات نتيجة اصابتهم اثناء الاحتجاجات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المستشفيات التابعة لصحة المحافظة استقبلت 6 مصابين، نتيجة التظاهرات الحاصة الى المحافظة”.

وأضافت أن “الوضع في مستشفيات ميسان تحت السيطرة ولاتوجد اصابة خطرة”.

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