الحكيم يبحث مع العامري ملف التظاهرات في البصرة والمحافظات

2018/07/13 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الوقوف مع المتظاهرين في مطاليبهم المشروعة، فيما شدد على حاجة المرحلة للاغلبية الوطنية والمعارضة الوطنية وفق البرنامج المحدد والاسقف الزمنية المحددة.

وقال مكتب الحكيم الاعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،إن الاخير “استقبل، بمكتبه في بغداد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحث معه ملف التظاهرات في البصرة وبعض المدن العراقية، وبحث معه ملف تشكيل الحكومة القادمة والتحالفات المطلوبة لها بما يحقق ما وعد به الجمهور العراقي قبل الممارسة الانتخابية”.

وشدد الحكيم، وفقا للبيان، على “اهمية الاستماع الى هذه المطالب وتنفيذها واعداد الخطط والبرامج المقنعة للمتظاهرين”، مبينا ان “مطالب التظاهرات لا تتعدى كونها ابسط الحقوق كالكهرباء والماء الصالح للشرب وفرص العمل”، مشدداً ايضا على “حاجة المرحلة للاغلبية الوطنية والمعارضة الوطنية وفق البرنامج المحدد والاسقف الزمنية المحددة”.

ودعا الى “استمرار الحوارات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مبينا “اهمية الاستماع الى التظاهرات واصوات الناس المطالبة بالحقوق البسيطة”، داعيا الى “حلول غير تقليدية لمعالجة ازمات خدمية، داعيا الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية الى تنفيذ المطالب وتقديم الخدمات بصورة عاجلة”.

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