زلاتكو يوضح سبب فشل الارجنتين في المونديال

2018/07/13 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو عن فشل الفريق الارجنتيني في مونديال روسيا 2018 قائلا : لاعب الفريق الكتالوني والمنتخب الارجنتيني ليو ميسي لاعب عظيم وهو الافضل في العالم ، ولكن إذا اعتمد كل منتخب يعتمد على نجمه فقط وليس المجموعة سيفشل عبر كل التاريخ ، هم الان على الشواطئ ونحن في نهائي المونديال وذلك بسبب اعتمادنا علي اللعب الجماعي .

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