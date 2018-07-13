الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


زلاتكو يوضح سبب فشل الارجنتين في المونديال
2018/07/13 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو عن فشل الفريق الارجنتيني في مونديال روسيا 2018 قائلا : لاعب الفريق الكتالوني والمنتخب الارجنتيني ليو ميسي لاعب عظيم وهو الافضل في العالم ، ولكن إذا اعتمد كل منتخب يعتمد على نجمه فقط وليس المجموعة سيفشل عبر كل التاريخ ، هم الان على الشواطئ ونحن في نهائي المونديال وذلك بسبب اعتمادنا علي اللعب الجماعي .

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-13_19-50-00_186373-200x114

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلاتكو يوضح سبب فشل الارجنتين في المونديال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلاتكو يوضح سبب فشل الارجنتين في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف علي اكثر اللاعبين صناعة للاهداف في الدوري الإيطالي هذا موسم
⋙ 🔴 روبرتو مارتينيز : هازارد أحد أكثر لاعبي كرة القدم كمالا في العالم
⋙ الاحتجاجات تمتد إلى جنوب العراق
⋙ 🔴 راكيتيتش : نريد العودة بالكأس الي المنزل
⋙ توسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبي العراقي ما بين التحضيرات الفقيرة والحصول على لقب بطولة جاكرتا (تقرير فيديوي)
⋙ فيديو| محلل يكشف كواليس اجتماعات مصر بوفدي الجهاد وحماس
⋙ بالصور .. ارتفاع عدد الاصابات الى ٣٦ عنصرا امنيا وستة مدنيين خلال تظاهرات ذي قار 
الأكثر شيوعا