🔴 راكيتيتش : نود العودة بالكأس الي المنزل

2018/07/13 | 22:56

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هاي كورة – صرح ايفان راكيتيتش ( لاعب برشلونة و المُنتخب الكرواتي ) بأنهم يريدوا العودة بكأس العالم الي كرواتيا حيث يريدوا الفوز أمام فرنسا في نهائي المونديال في روسيا يوم الاحد المُقبل

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