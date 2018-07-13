2018/07/13 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دروغبا يتمنى تتويج فرنسا بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دروغبا يتمنى تتويج فرنسا بكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).