2018/07/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتجه أسعار السلع الأساسية لتسجيل أكبر خسائر منذ فبراير الماضي خلال الأسبوع الحالي، لتكون أولى ضحايا الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبط مؤشر "بلومبرج" للسلع والذي يقيس 26 مادة خام تراجع بنسبة 3% منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وهي أكبر وتيرة خسائر منذ فبراير الماضي.

وتتواصل المخاوف بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي أطلقت رصاصتها الأولى الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر مع تفعيل رسوم جمركية على السلع الصينية وسط رد انتقامي من الأخيرة.

كما تهدد الإدارة الأمريكية بفرض تعريفات أخرى تصل إلى 10% على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ويأتي في مقدمة المتضررين من الأوضاع التجارية سلعة فول الصويا والتي تراجعت أسعارها لأدنى مستوى في عقد من الزمان مع إدخال الرسوم الصينية على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ.

وفقدت أسعار فول الصويا 5.9% من قيمتها في الأسبوع الجاري حتى الآن.

وكذلك هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في عام كما أن النفط في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر.

كما انخفضت أسعار النحاس بنحو 16% منذ 7 يوليو الجاري وحتى الآن وهي واحدة من أسرع وأكبر وتيرة هبوط في سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلع تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 5 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلع تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 5 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).