2018/07/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة مع مخاوف نقص المعروض، ولكن "نايمكس" سجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 3.8%.

وجاء صعود الخام الأمريكي نتيجة لمخاوف نقص الإمدادات جراء الإضرابات في العراق والنرويج والعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم عند 863 منصة.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي إن "أوبك" وحلفاءها قد يرفعون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً المتفق عليها عند حدوث أي نقص في السوق.

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري مع عودة الإمدادات الليبية للسوق بعد إعادة فتح الموانئ الأربعة، والخوف من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيؤثر على نمو الاقتصاد العالمي ليسجل "نايمكس" خسائر أسبوعية بنحو 3.8%.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 1% إلى 71.01 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8% إلى 75.08 دولار للبرميل.

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