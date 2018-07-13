اتهام 12روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية قبل لقاء ترامب وبوتين

2018/07/13 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 روسياً عبر تحقيق "روبرت مولر" الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة 2016 باختراق مواقع خاصة بالديمقراطيين.

وقال نائب المدعي العام "رود روزنشتاين" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن جميع المتهمين الـ 12 هم أعضاء في "جي.آر.يو"، وهي وكالة استخباراتية فيدرالية روسية قاموا بمحاولات لاختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالديمقراطيين وكذلك شبكات الكمبيوتر الخاص بهم.

وأوضحت وزارة العدل إن هذ القرصنة استهدف حملة "هيلاري كلينتون" الرئاسية واللجنة الوطنية الديمقراطية، ولجنة الحملة الانتخابية للكونجرس، مشيرةً إلى أنه لايزعم أنها أثرت على عدد الأصوات.

وأشارت لائحة الاتهام لدى وزارة العدل إلى عدم وجود اسم أي مواطن أمريكي، كان له دور في تغيير عدد الأصوات أو النتيجة الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من لقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنظيره الروسي "فلاديمير بوتين" والذي نفي فيما سبق التدخل في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وأضاف "روزنشتاين" أنه أطلع الرئيس الأمريكى على لائحة الاتهام قبل الاجتماع، مؤكداً أن الأخير على معرفة بالوضع.

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