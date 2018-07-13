تنفيذ عملية تفتيش شمال كركوك

2018/07/13 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-كركوك]نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عملية دهم وتفتيش في منطقة قرة درة والجبال المحاذية لقضاء الدبس والتون كوبري شمال كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، إن " قطعات اللواء 22 بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة الشرطة الاتحادية من اللواء الثالث الفرقة السادسة باشرت، اليوم، بعملية دهم وتفتيش في منطقة قرة درة والجبال المحاذية لقضاء الدبس والتون كوبري شمال كركوك ".وأضاف، أن " العملية اسفرت عن تفتيش القرى ومتابعة وتدقيق عودة بعض الأهالي المهجرة من قبل عمليات فرض القانون، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية لاستهداف القطعات الامنية والحشد الشعبي في تلك المناطق".

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