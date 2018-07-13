الصدر: لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين

2018/07/13 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلعبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، 13 تموز، 2018، عن رفضه للاعتداء على المتظاهرين، مشيراً إلى أن الممتلكات العامة ليست ملكاً للفاسدين.وقال الصدر في في تغريدة بحسابه الشخصي على (تويتر) جاء فيها :""لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين".وتابع: "كما ونتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة فهي ملك للشعب وليست للفاسدين".وأرفق الصدر تغريدته بوسم (هاشتاغ) #ثورة_الجياع _تنتصر.وعمت الاحتجاجات محافظات عراقية عدة منذ نحو أسبوع، ضد تردي الخدمات وتفشي الفقر والبطالة وأسفرت حتى الآن عن مقتل متظاهرين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية.

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