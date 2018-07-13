الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 راكيتيتش : نريد العودة بالكأس الي المنزل
2018/07/13 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ايفان راكيتيتش ( لاعب برشلونة و المُنتخب الكرواتي ) بأنهم يريدوا العودة بكأس العالم الي كرواتيا حيث يريدوا الفوز أمام فرنسا في نهائي المونديال في روسيا يوم الاحد المُقبل

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-13_19-57-36_047993-200x113

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 راكيتيتش : نريد العودة بالكأس الي المنزل) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 راكيتيتش : نريد العودة بالكأس الي المنزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف علي اكثر اللاعبين صناعة للاهداف في الدوري الإيطالي هذا موسم
⋙ 🔴 روبرتو مارتينيز : هازارد أحد أكثر لاعبي كرة القدم كمالا في العالم
⋙ الاحتجاجات تمتد إلى جنوب العراق
⋙ توسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية
⋙ كريم النوري لرووداو: لا يمكن استبعاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن تشكيل الحكومة القادمة
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبي العراقي ما بين التحضيرات الفقيرة والحصول على لقب بطولة جاكرتا (تقرير فيديوي)
⋙ فيديو| محلل يكشف كواليس اجتماعات مصر بوفدي الجهاد وحماس
⋙ بالصور .. ارتفاع عدد الاصابات الى ٣٦ عنصرا امنيا وستة مدنيين خلال تظاهرات ذي قار 
الأكثر شيوعا