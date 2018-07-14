السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو| مراسل الغد يرصد آخر تطورات الأوضاع بشأن مظاهرات العراق
2018/07/14 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال محمد فاضل، مراسل الغد من بغداد، إن هناك اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية  وعدد من المتظاهرين في محافظة الناصرية، ومحافظة النجف، ولكن الصورة في جنوب العراق تبدو غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن المتظاهرين في العراق يرون أن كلمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تخدير ويريدون تطبيق خدماتهم على الأرض.

وأضاف «مراسلنا»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن عددا من المتظاهرين اقتحموا مطار النجف الدولي شرق مدينة النجف إحدى أهم مدن العراق، كما أعلنت  الصحة في منطقة ميسان قبل قليل، مقتل أحد المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية.

وكانت عدة مظاهرات غاضبة خرجت اليوم الجمعة فيعدة مدن عراقية وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية في العراق.

أخبار ذات صلة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مراسل الغد يرصد آخر تطورات الأوضاع بشأن مظاهرات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مراسل الغد يرصد آخر تطورات الأوضاع بشأن مظاهرات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تقرير: الولايات المتحدة تدرس السحب من مخزونات النفط
⋙ تصريحات ترامب بشأن البريكست ضمن أبرز أحداث الأسواق العالمية اليوم
⋙ وزارة القشمرة والروتين ( طيف) وهي تعرقل مستحقات المواطنين المالية ؟!
⋙ ومضات خاطفة : بالشهداء تتحقق المطالب
⋙ انقلاب – ثورة 14 تموز 1958 !!
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| باحث: قمة بوتين وترامب أحد أدوات الضغط الأمريكي على أوروبا
⋙ بالفيديو.. متظاهرو النجف يقتحمون مقر تيار الحكمة في المحافظة
⋙ بالصور... إشعال النيران في مقر حزب الدعوة من قبل المتظاهرين بالنجف
الأكثر شيوعا