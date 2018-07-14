فيديو| مراسل الغد يرصد آخر تطورات الأوضاع بشأن مظاهرات العراق

2018/07/14 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محمد فاضل، مراسل الغد من بغداد، إن هناك اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين في محافظة الناصرية، ومحافظة النجف، ولكن الصورة في جنوب العراق تبدو غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن المتظاهرين في العراق يرون أن كلمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تخدير ويريدون تطبيق خدماتهم على الأرض.

وأضاف «مراسلنا»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن عددا من المتظاهرين اقتحموا مطار النجف الدولي شرق مدينة النجف إحدى أهم مدن العراق، كما أعلنت الصحة في منطقة ميسان قبل قليل، مقتل أحد المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية.

وكانت عدة مظاهرات غاضبة خرجت اليوم الجمعة فيعدة مدن عراقية وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية في العراق.

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