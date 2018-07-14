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فيديو| باحث: قمة بوتين وترامب أحد أدوات الضغط الأمريكي على أوروبا
2018/07/14 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في الشؤون الأمريكية بالأهرام، إن العلاقات الأمريكية الأوروبية تعتبر مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات بين الطرفين، فرغم أنها علاقات تحالف استراتيجي لكنها تمر الآن بمرحلة الاختلاف والتباين، كما أن هناك متغيرات كبيرة حدثت في الجانبين.

وأشار الباحث السياسي، أن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في هلسنكي ستكون أحد أدوات الضغط الأمريكي على أوروبا.

المزيد من التفاصيل حول العلاقات الأمريكية الأوربية وما تشهدها من تطورات وعلاقتها بالقمة المرتقبة بين ترامب وبوتين، يتحدث «الباحث السياسي» مع الإعلامية هبة الغمراوي خلال مشاركته في برنامج وراء الحدث على شاشة «الغد».

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