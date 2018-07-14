مصدر: القضاة المنتدبين سينتقلون السبت الى دهوك لغرض العد والفرز اليدوي

2018/07/14 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان القضاة المنتدبين سينتقلون يوم غد السبت، الى محافظة دهوك لغرض العد والفرز اليدوي.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "غدا سينتقل القضاة المنتدبين لمحافظة دهوك لغرض عد وفرز المحطات التي ورد بها شكاوى وطعون، والبالغة 110 محطة وسيتم المباشرة بالعمل يوم الأحد 15/7/2018".

واشار الى ان "غدا سيتم المباشرة بعد وفرز محطات صلاح الدين، والبالغة 425 في معرض بغداد الدولي".

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