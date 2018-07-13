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احصائيات شاكيري مع ستوك سيتي
2018/07/14 | 00:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت الاحصائيات عن ارقام لاعب المنتخب السيويسري والفريق الانجليزي ليفربول شيردان شاكيري مع ناديه السابق ستوك سيتي ،حيث لعب السويسري 92 مُباراة ، وسجل خلالهم 15 هدف ، كما قام بصنع 15 اسيست  ، أي انه كان يساهم باحراز هدف كل 238.4 دقيقة.

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