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🔴 ريال مدريد سيُقدم فينيسيوس جونيور يوم الحميس القادم
2018/07/14 | 00:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سيُقدم نادي ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور المنضم حديثا الي صفوف النادي الملكي يوم الخميس القادم في الساعة 14:00 بتؤقيت مكة المكرمة

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