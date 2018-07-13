🔴 ريال مدريد سيُقدم فينيسيوس جونيور يوم الحميس القادم

2018/07/14 | 00:03

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هاي كورة – سيُقدم نادي ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور المنضم حديثا الي صفوف النادي الملكي يوم الخميس القادم في الساعة 14:00 بتؤقيت مكة المكرمة

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