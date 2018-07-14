دول الشرق الأوسط مجتمعة توازي 4% من حجم الاقتصاد العالمي

2018/07/14 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - محمد سليمان:

مباشر: احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها.

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما انتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار.

وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار.

وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار.

وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار.

الدول..



الهند تقترب من بعيد

على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار.

بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار.

وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار.

أرقام وحقائق ومفارقات

كانت المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد عربي بعد أن احتلت المرتبة التاسعة عشر عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 683 مليار دولار، يليها الإمارات في المرتبة الـ29 بناتج محلي قيمته 382.5 مليار دولار، ثم مصر بـ235.3 مليار دولار في المركز الـ44 عالمياً.

حجم اقتصاد الولايات المتحدة يتجاوز 6 أمثال قيمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة.

أكبر 3 اقتصادات في إفريقيا على الترتيب هم، نيجيريا بـ375.7 مليار دولار ثم جنوب إفريقيا بـ349.4 مليار دولار، يليهما مصر.

الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية حادة حالياً جاءت في مراكز متقدمة نسبياً في القائمة التي توقفت عند عام 2017، حيث احتلت الأرجنتين المرتبة 21 عالمياً بـ637.5 مليار دولار، وإيران في المركز 26 بناتج محلي بلغ 439.5 مليار دولار.

كانت أقل دولة من حيث إجمالي الناتج المحلي هي جزيرة "توفالو" التي تقع في جنوب المحيط الهادئ بـ40 مليون دولار فحسب.

هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول الشرق الأوسط مجتمعة توازي 4% من حجم الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول الشرق الأوسط مجتمعة توازي 4% من حجم الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).