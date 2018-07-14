الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب أسبوعية..و

2018/07/14 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "داو جونز" أعلى مستوى 25 ألف نقطة بعد الإفصاح عن نتائج أعمال بعض البنوك، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" لأعلى مستوى في 4 أشهر بقيادة الصعود القياسي لأسهم "أمازون"، و"فيسبوك"، و"مايكروسوفت"، كما سجل "ناسداك" أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي.

وجاء ارتفاع "وول ستريت" بعد الإعلان عن نتائج أعمال بعض البنوك خلال الربع الثاني، حيث فاقت أرباح وإيرادات "جي.بي.مورجان" التوقعات.

كما ارتفعت أرباح "سيتي جروب" بنحو 16% لتفوق التقديرات، بينما جاءت نتائج أعمال "ويلز فارجو" دون التوقعات.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية قوية في ظل ترقب التطورات التجارية مع إشارات إيجابية بشأن إعادة فتح المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في ظل تأزم الموقف بعد تهديدات واشنطن بتعريفات إضافية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي لأدنى مستوى في 6 أشهر، فيما هبطت أسعار الواردات بالولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ 2016.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 25019.4 نقطة لأول مرة منذ شهر تقريباً، ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1% إلى 2801.3 نقطة، ليرتفع بنحو 1.5% خلال الأسبوع الجاري.

أما "ناسداك" فقد حقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.8%، بعد استقر في الختام عند 7825.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 94.712 دولار.

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