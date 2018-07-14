رئيس مجلس ذي قار لرووداو: مطالب المتظاهرين مشروعة ونحييهم على روحهم السلمية

2018/07/14 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، أن أهم مطالب المتظاهرين الرئيسية اليوم، توفير فرص العمل، وكذلك تأمين خدمات الكهرباء والمياه، ونحن نشدُّ على أيادي أبناء المحافظة بهذه المطالب، ونحيي هذه الروح السلمية في التظاهرة التي خرجت اليوم.وقال حميد الغزي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مظاهرات ذي قار لا تختلف عن مثيلاتها في المناطق الأخرى، فمحافظة ذي قار كباقي المحافظات تعاني من نقص الخدمات وانعدام فرص العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص".وأضاف الغزي أن "من أهم مطالب المتظاهرين الرئيسية اليوم، توفير فرص العمل، وكذلك تأمين خدمات الكهرباء والمياه، وقد سُلمت هذه الطلبات للأجهزة الأمنية، ونحن بدورنا كمجلس محافظة ذي قار سنعقد جلسة خلال يومين لمناقشة هذه المطالب".وتابع أنه "لا يخفى على أحد ما أقرته اللجنة الوزارية في البصرة، فعندما أطلقت اللجنة درجات وظيفية وبعض المشاريع الخدمية، كانت هناك الكثير من التساؤلات، مفادها: أين كانت الحكومة المركزية إذا كانت هناك 10 آلاف درجة وظيفية، وإذا كانت هناك مبالغ تُصرف للمشاريع المتوقفة؟، مما دفع أبناء العديد من المحافظات، من بينها ذي قار، للمطالبة، ونحن نشدُّ على أيادي أبناء المحافظة بهذه المطالب، ونحيي هذه الروح السلمية في التظاهرة التي خرجت اليوم".مشيراً إلى أنه "ستكون لنا زيارة للحكومة المركزية في بغداد من أجل إنصاف المحافظة، من خلال المشاريع التي تقدم الخدمة لأبناء المحافظة، مثل الكهرباء، الماء، الطاقة، المجاري، التربية، وبقية القطاعات التي توقفت منذ عام 2014".وأوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار، أن "المتظاهرين حرقوا الإطارات، وهذه ردة فعل طبيعية، ولكن لم يحدث إطلاق نار أو احتكاك مع الأجهزة الأمنية، إلا أنه كانت هناك مناوشات بسيطة مع قوات مكافحة الشغب، وتم التعامل مع الحالة من قبل الأجهزة الأمنية".لافتاً إلى أن "عدداً من المتظاهرين توجه إلى دار الضيافة للسيد المحافظ، وكانت قوات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية موجودة، وتم تسليم مطالب المتظاهرين للأجهزة الأمنية خلال ساعة، ولم يكن هناك تطويق أو اقتحام أو تجاوز".وأكد أن "الموضوع لم يكن بالحجم الذي صورته بعض وسائل الإعلام التي لها غايات، فالمتظاهرون من أبنائنا وأبناء المحافظة، ومطالبهم مشروعة، والوضع مُسيطر عليه".

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