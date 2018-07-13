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واع / اهالي الشعلة يحرقون الاطارات تعبيرا عن مساندتهم لتظاهرات المحافظات
2018/07/14 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اهالي الشعلة يحرقون الاطارات تعبيرا عن مساندتهم لتظاهرات المحافظات

13/07/2018 23:50:00 PM | عدد القراءات : 42

واع / بغداد / م .ك

فاد مصدر امني، الجمعة، بان اهالي الشعلة غربي بغداد، قاموا بحرق الاطارات، مطالبين بتوفير الخدمات.

وذكر  المصدر  لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) بان "اهالي مدينة الشعلة، قاموا بحرق الاطارات على الطريق العام متضامنيين ومساندين لتظاهرات المحافظات، مبينا انهم مطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل".

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