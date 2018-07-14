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احتجاجات سلمية في لندن تطالب برحيل ترامب
2018/07/14 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارك عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة البريطانية لندن في مسيرة، اليوم الجمعة، وهم يرددون هتافات تطالب برحيل دونالد ترامب من البلاد، في حين رفع البعض لافتات وقرعوا الأواني احتجاجا على أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي إلى بلادهم.

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