2018/07/14 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى وفد حركة "حماس" زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين المصريين.

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