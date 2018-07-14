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وفد
2018/07/14 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنهى وفد حركة "حماس" زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين المصريين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد "حماس" ينهي زيارته إلى القاهرة بعد لقاءات مع المخابرات المصرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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