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موديز: الآثار الاقتصادية لمقاطعة قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير
2018/07/14 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" إن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية لدولة قطر هو قدرتها على تحمًل مقاطعة اقتصادية ومالية ودبلوماسية من أربع دول عربية، لفترة زمنية ممتدة.

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