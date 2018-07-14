موديز: الآثار الاقتصادية لمقاطعة قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير

2018/07/14 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" إن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية لدولة قطر هو قدرتها على تحمًل مقاطعة اقتصادية ومالية ودبلوماسية من أربع دول عربية، لفترة زمنية ممتدة.

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