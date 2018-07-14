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شاكيري : اتمني ان يستمر صلاح في التألق
2018/07/14 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح لاعب المنتخب السيوسيري والفريق الانجليزي ليفربول شيردان شاكيري عن لاعب الفريق محمد صلاح قائلا : سعيد لأني أراه هنا وسوف ألعب بجانبه، لقد قدَّم موسم مذهل في العام الماضي وآمل أن يتمكن من التقدم والتألق بذلك في هذا العام أيضًا .

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