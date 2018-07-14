رسميا ريال مدريد يغلق الباب في وجه نيمار … ما هي الاسباب …؟َ!

2018/07/14 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – ربما الكثير من جمهور الريال لا يزال يتذكر الوجه القديم للسيد فلورنتينو بيريز وذلك خلال فترة رئاسته السابقة حيث اتخذ نهج الجلاكتيكوس في كل صيف … الوضع في الفترة الثانية لبيريز مختلف تماما …! بالفعل هو قام بجل نجوم ولكن بسياسة جديدة وهو التوقيع مع لاعبين صغار السن ويبتعد بشدة عن اي لاعب مبالغ في سعرة او مبالغ في الراتب الشهري الخاص به .

والان بشكل رسمي ريال مدريد اثبت بانه لا يتجاوز سياستة المالية ليس لعجز مالي ولكن لا يريد اختراق اي سقف مالي يكون عكسي على النادي في الفترة القادمة … وفي هذا اليوم وقبل ساعه من الان اعلن الفريق ببيان صحفي عاجل بانه لن يقدم اي عرض رسمي للبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ولا يفكر في جلبة للفريق هذا الصيف على الاطلاق .

وفي الحقيقة قرار الادارة قوي جدا لان البرازيلي لم يقدم اي مستوى يشفع له سوى التمثيل والاداء الباهت وفي المقابل ان كان الريال يريد التوقيع مع نيمار علية ان يوقع مع العائلة كاملة لان البرازيلي لا ياتي بمفردة بل بكل العائلة والاصدقاء والجيران … !

كل تلك الفوضى التي يعيشها البرازيلي كانت السبب الرئيس في تجاهل الريال للتوقيع معه كما حدث في المرة الاولى عندما كان في البرازيل وجد الريال نفسة يتفاوض مع 3 اطراف للتوقيع مع نيمار … النادي البرازيلي وشركة تدير اعمال اللاعب ووكيل اللاعب وهو والدة كل هاؤلاء الاطراف الثلاثة بحاجة لاموال لكي ينتقل اللاعب وهذا رسميا وقانونيا يخالف الانظمة … بالتالي ريال مدريد ابتعد عنه منذ تلك اللحظة … والان يتكرر الامر لان نيمار خرج من برشلونة بطريقة غير اخلاقية وهذا غير محبب لريال مدريد لانه من الممكن ان يتكرر من جديد .

صفحة نيمار طويت واتم اغلاقها بثاني اعلان رسمي خلال عشرة ايام .

صورة من البيان الرسمي

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