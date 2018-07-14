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🔴 وضع فينيسيوس غير معروف مع رحيل رونالدو
2018/07/14 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أصبح وضع فينيسيوس جونيور غير معروف في ريال مدريد و ذلك بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوفه حيث كانت فكرة النادي هي اعارته لفريق أخر أما الأن سيعتمد بقاءه أو عدمه في الفريق الأول علي قدوم لاعبين جدد بالاضافة الي قرار لوبيتيعي المدير الفني للريال

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