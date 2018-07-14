شرطة النجف تفرض حظرا على التجوال في عموم المحافظة

2018/07/14 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ النجفاعلنت مديرية شرطة النجف، الجمعة، عن فرض حظر على التجوال في عموم المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر على التجوال في عموم المحافظة".واضافت المديرية ان "الحظر سيستمر حتى اشعار اخر".وشهدت محافظة النجف اليوم، تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية منها مطار النجف اضافة الى قيامهم بحرق مقار احزاب سياسية في المحافظة.

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