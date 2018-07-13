سوكر: لدينا فريقا من المحاربين ومودريتش يستحق الكرة الذهبية

2018/07/14 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر كشف دافور سوكر أسطورة الكرة الكرواتية، عن سر تفوق بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 208 وتأهلها للنهائي.

مهاجم ريال مدريد السابق كان أحد عناصر الجيل الذهبي لكرواتيا، والذي حصل على المركز الثالث بكأس العالم فرنسا 98.

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وقال سوكر في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لست مندهشا لأنني رجل لعب كرة قدم لسنوات وأعلم مدى أهمية الناحية البدنية التي نتميز بها".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018وأضاف:"الوصول لهذا المستوى ليس أمر سهل، لعبنا 3 مرات أشاط إضافية ذهبت في كل مرة لهم بغرفة الملابس وأبدي بالطريقة التي يلعبون بها كالمحاربين".

وتابع:"نحن نمتلك الجودة، الاتحاد الكرواتي منح الثقة للاعبين الشباب 90% من الجيل الحالي مثل المنتخب بمراحل سنية مختلفة".

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هل يفوز مودريتش بالكرة الذهبية:"لعب أفضل من الجميع وهذا ما أثبته طوال العام في ريال مدريد أعتقد أنه يستحق الحصول عليها".

انتقال رونالدو ليوفنتوس:"الأمر انتهى لكني أتفهم قراره لقد فاز بكل شيء مع ريال مدريد ويبحث عن تحدي جديد ويطمح في تجربة أخرى بالفوز بالدوري الإيطالي".

وفي نهاية حديثه أكد سوكر الذي يعمل حاليا كرئيس للإتحاد الكرواتي، إحباطه بالمستوى الذي ظهرت به بعض المنتخبات الكبيرة بالمونديال مثل ألمانيا وإسبانيا والبرازيل.





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