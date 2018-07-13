شاكيري يكشف سبب انضمامه إلى ليفربول

2018/07/14 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم رزق فيسبوك تويتر أعرب النجم السويسري شيردان شاكيري سعادته بالانتقال إلى ليفربول وكشف أسباب انضمامه إلى الريدز.

ليفربول كان قد أعلن التعاقد مع شاكيري مقابل 13.75 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد لخمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 23 قادماً من ستوك سيتي.

ستوك سيتي كان قد هبط من الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم الماضي بعد احتلال المركز قبل الأخير في المسابقة برصيد 33 نقطة.

قيمة صفقة إنتقال الدولي السويسري لـ أنفيلد بلغت 13.75 مليون جنيه إسترليني 💷 pic.twitter.com/9WOdslVOhy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018 شيردان شاكيري قال في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أنا سعيد للغابة للتواجد هنا، إنه نادي كبير مع تاريخ عريق، لاعبين مذهلين ومدرب رائع، لذلك أنا في غاية السعادة".شاكيري أضاف "كلاعب أنت دوماً ترغب في أن تكون في أكبر المراحل في كرة القدم، منذ أعوام قليلة أردت المجيء أيضاً ولكن لم تحدث الصفقة".

السويسري كشف "أنا سعيد للغاية أنني هنا أخيراً، أرغب في تطوير نفسي أيضاً، وأريد أن أكون مع الأفضل، والتتويج بالألقاب، هذا سبب كوني هنا".

📊 شاكيري مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/UgWVIeP3gB

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018شاكيري سبق له اللعب مع بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، الإنتر الإيطالي، ومثل المنتخب السويسري في 74 مباراة دولية.





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