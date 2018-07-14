بعد ازدياد شدة التظاهرات شرطة النجف تفرض حظرا للتجوال حتى إشعار آخر

2018/07/14 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مديرية شرطة النجف فرضت حظرا للتجوال حتى إشعار آخر.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت فرضت حظرا للتجوال في عموم المحافظة، وحتى إشعار آخر".

يشار الى ان عددا من المتظاهرين دخلوا في وقت سابق من اليوم، الى مطار النجف احتجاجاً على سوء الخدمات في المحافظة.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان قوة امنية كبيرة من مكافحة الشغب توجهت الى مطار النجف من اجل خروج المحتجين منه باسرع وقت.

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