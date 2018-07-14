اعتقال مدير بلدية قلعة سكر شمالي ذي قار

2018/07/14 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن اعتقال مدير بلدية قلعة سكر شمالي المحافظة بتهمة الرشوة.وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "مكتب تحقيقات النزاهة والأجهزة الأمنية تمكنوا من اعتقال مدير بلدية قلعة سكر، عادل الرواشي، شمالي محافظة ذي قار بتهمة طلبه الرشوة من متزايد على مناقصة لأحد المشاريع التي أعلنتها البلدية".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الرواشي الان موقوف على ذمة التحقيق بسجن الفجر "، مؤكدا أن "شكوى أخرى تقدمت بحقه من مجموعة من المقاولين وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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