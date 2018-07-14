خالد عايد - أوهام النموذج -الإسلامي- في التنمية والعدالة: تركيا مثلاً

2018/07/14 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_عايد تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن بعض الأوهام التي يجري ترويجها بشأن وجود نموذج اقتصادي إسلامي متميز، لا هو برأسمالي ولا باشتراكي، يحقّق التنمية والعدالة الاجتماعية معًا.ولا تدّعي المقالة ما هو أكثر من تقديم "نواة" لبحث أوفى وأشمل في الموضوع ( كما كان شأن مقالتي بمناسبة "الحراك الشعبي الأردني 2018")، وستكتفي بتقديم عدد من الإشارات إلى حقيقة "المثال التركي" في ظل حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب......

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