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🔴 فينيسيوس جونيور : ريال مدريد طلب مني عدم الحديث لوسائل الاعلام
2018/07/14 | 00:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح فينيسيوس جونيور المنضم حديثا الي صفوف ريال مدريد بأن النادي طلب منه عدم الحديث  لوسائل الاعلام سوي من خلال المؤتمر الصحفي  الخاص بتقديمه

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