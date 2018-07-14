🔴 فينيسيوس جونيور : ريال مدريد طلب مني عدم الحديث لوسائل الاعلام

2018/07/14 | 00:22

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هاي كورة – صرح فينيسيوس جونيور المنضم حديثا الي صفوف ريال مدريد بأن النادي طلب منه عدم الحديث لوسائل الاعلام سوي من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه

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