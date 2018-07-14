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انقلاب – ثورة 14 تموز 1958 !!
2018/07/14 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على الرغم من مرور نحو ستّين عاماً على تغيير العهد الملكي في العراق الى نظامٍ جمهوري , فحركة التغيير هذه وبالرغم من الكتب والبحوث والمقالات اللائي جرى نشرها بهذا الشأن , فأنّ النتائج التقييميّة لتلكم الكتابات والدراسات لم تصل بعد الى حدّ الحسم والجزم في تقييمٍ مطلق نحو ذلك التغيير الى النظام الجمهوري وما رافقه … انقلاب – ثورة 14 تموز 1958 !!

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