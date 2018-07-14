2018/07/14 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومضة اولى :بالشهداء تتحقق المطالب المحافظات العراقية عموما عدا اقليم كردستان المفعم بالخيرات عانت وستظل تعاني الويلات والفقر والحرمان في ظل تسلط فئات باغية لايهمها الانسان قدر اهتمامها بما يدر عليها هذا المخلوق من خير وافر تكتنزه لها ولاحزابها …خدمات شبه معدومة…ثروات تدر المليارات سنويا في جيوب الفاسدين والمفسدين والبلد مفلس..ويقترض وينتظر المساعدات والصدقات…الخريجون … ومضات خاطفة : بالشهداء تتحقق المطالب

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