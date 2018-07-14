2018/07/14 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التكنولوجيا بلغت ذروتها في بقية دول العالم منذ عقود طويلة ونحن الى اليوم نستخدم الاوامر الادارية التي تعود الى زمن “العصملي” والعملية مقصودة ومدروسة من اجل الابتزاز وقبض الرشا وعرقلة معاملات المواطنين بشتى دوائر الدولة .تقاعس البعض من موظفي الدولة عن تنفيذ القرارات التي تخص المواطن ليس أمراً جديداً، تُقدم مبررات للرأي العام وللأعلام … وزارة القشمرة والروتين ( طيف) وهي تعرقل مستحقات المواطنين المالية ؟!

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