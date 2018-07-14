تصريحات ترامب بشأن البريكست ضمن أبرز أحداث الأسواق العالمية اليوم

2018/07/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:

مباشر: تصدرت تصريحات الرئيس الأمركي دونالد ترامب بشأن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لبريطانيا المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وحققت الأسهم العالمية مكاسب أسبوعية قوية في ظل التطورات التجارية الإيجابية نسبياً المتعلقة بالصين والولايات المتحدة، والأحداث السياسية بعد قمة "الناتو" وزيارة ترامب للمملكة المتحدة.

زيارة ترامب لبريطانيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة إدارة رئيسة الوزراء البريطانية للبريكست، مشيراً إلى أنها ستقتل أى اتفاق تجاري مع واشنطن.

ثم عاد الرئيس الأمريكي ليؤكد على علاقته القوية بـ"تيريزا ماي" وذلك خلال زيارته لبريطانيا والتي تستغرق 4 أيام بدأت أمس.

كما أشار "ترامب" إلى إمكانية إجراء اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد "البريكست"، نافياً انتفاده لـ"تيريزا ماي"، وذكر أنها تقوم بعمل رائع.

فيما احتج الآلاف من المتظاهرين في بريطانيا ضد زيارة ترامب لإظهار عدم الترحيب به واعتراضاً على سياساته.

مؤشرات الأسهم

حققت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية بعد أن أغلقت جلسة اليوم في النطاق الأخضر، مع الإفصاح عن نتائج أعمال بعض البنوك.

وتجاوز "داو جونز"مستوى 25 ألف نقطة، كما صعد "ستاندرد آند بورز" لأعلى مستوى في 4 أشهر، أما "ناسداك" فقد واصل الصعود القياسي لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن بنك "جي.



بي.



مورجان" تحقيق أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما كانت نتائج الأعمال الفصلية لـ"ويلز فارجو" مخيبة للآمال.

بينما ارتفعت أرباح "سيتي جروب" بنحو 16% خلال الأسهم الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بينما كانت الإيرادات أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في 6 أشهر خلال الشهر الجاري، كما هبطت أسعار الواردات الأمريكية بعكس التوقعات لتسجل أكبر وتيرة هبوط منذ 2016

فيما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع جماعي مع صعود الأسواق العالمية، لتسجل مكاسب أسبوعية

فيما أغلق "نيكي" جلسة اليوم في النطاق الأحمر، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي

النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم، مع مخاوف نقص الإمدادات، لكن "نايمكس" سجل خسائر أسبوعية بنحو 3.8%.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري عند 863 منصة.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي إن "أوبك" وحلفاءها قد يرفعون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً المتفق عليها عند حدوث أي نقص في السوق.

كما سجل الذهب خسائر أسبوعية بأكثر من 1% خلال الأسبوع المنتهي اليوم، بعد أغلق تعاملات اليوم متراجعاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى بأسبوعين.

عملات

هبط الجنيه الاسترليني خلال التعاملات بعد تصريحات "ترامب" عن البريكست، مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين، قبل تحوله للاستقرار.

وتتجه العملة الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية مع المخاوف التجارية عقب تهديدات أمريكية بفرض تعريفات ضد سلع صنية بقيمة 200 مليار دولار.

أما الليرة التركية فرغم تعافيها أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات إلا أنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 10 سنوات.

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