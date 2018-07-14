تقرير: الولايات المتحدة تدرس السحب من مخزونات النفط

2018/07/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفاد تقرير أن المسؤولين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يناقشون تحرير بشكل طارئ لمخزونات النفط؛ في مسعى لوقف ارتفاع الأسعار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة لم تسمها، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تناقش بعناية ما إذا كانت ستقوم باللجوء لمخزون النفط الخاص بالطوارئ لديها لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة سوف تلجأ لهذا الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار إذا لم تضخ السعودية و"أوبك" مزيد من الخام يساعد على كبح جماح السوق.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط لزيادة الإمدادات من أجل تهدئة السوق، ولتعويض أي نقص محتمل جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران.

واستقرت "أوبك" في الشهر الماضي على زيادة الإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يومياً.

وكان تقرير "أوبك" الشهري قد أظهر ارتفاع إنتاج المنظمة بمقدار 173.4 ألف برميل يومياً ليصل إلى 32.327 مليون برميل يومياً بقيادة السعودية.

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