شرطة ميسان تنفي ماتناقلته وسائل إعلام بشأن غلق الطرق والسيطرات وفرض حظر للتجوال

2018/07/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ميساننفت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، ماتناقلته وسائل إعلام بشأن غلق الطرق والسيطرات وفرض حظر للتجوال.وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ماتناقلته بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي حول غلق الطرق والسيطرات الرئيسية وفرض حظر للتجوال على خلفية احداث المظاهرات التي جرت في مركز المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات، عار عن الصحة".واضافت القيادة ان "الوضع الأمني مستقر وإن المحافظة لم تشهد اي خرق أمني أو تجاوز على المؤسسات الدولة"، داعية المواطنين الى "الإلتزام بتطبيق القانون واحترامه خدمتآ للمصلحة العامة".يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن انه تم غلق الطرق الرئيسية في ميسان وفرض حظر للتجوال على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة اليوم.

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