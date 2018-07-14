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حظر تجوال بالنجف ومليشيا العصائب ترد بإطلاق النار على محتجين حاولوا اقتحام مقر لها
2018/07/14 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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