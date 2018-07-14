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فيديو| محلل: ترامب يريد تفكيك الاتحاد الأوروبي لتعزيز مواقفه الداخلية
2018/07/14 | 01:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لم تخرج القمة البريطانية الأمريكية باتفاق واضح حول ملف بعينه وإن أعلنت السعي لإقرار اتفاق طموح للتجارة بين واشنطن ولندن، ولكن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مواصلة الضغوط على إيران، ولكن هل نجحت ماي في الحصول على دعم أمريكي لموقفها أمام حكومتها التي تصدعت بفعل رؤيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي؟.

من جانبه قال سعيد عريقات، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد تفكيك الاتحاد الأوروبي لتعزيز مواقفه الداخلية.

المزيد من التفاصيل يسردها «عريقات»، خلال مشاركته مع الإعلامية هبة الغمراوي في برنامج وراء الحدث على شاشة «الغد».

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