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فيديو| باحث: لا أتوقع ضغطا أمريكيا على أوروبا من قمة ترامب وبوتين
2018/07/14 | 01:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال  ديفيد بولوك، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة الأمريكة منذ انتهاء  الحرب الباردة بينها  وبين الاتحاد السوفييتي في تسعينات  القرن الماضي، لم تتحدث مع روسيا على أنها عدو، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي ضغط أمريكي على أوروبا خلال القمة المرتقبة بيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المزيد من التفاصيل عن القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين، يسردها «الباحث السياسي» مع الإعلامية هبة الغمراوي، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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