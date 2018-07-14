ليفربول يضم شاكيري مهاجم سويسرا لخمس سنوات

2018/07/14 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه عزز خياراته الهجومية بالتعاقد مع شيردان شاكيري مهاجم سويسرا من ستوك سيتي لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية قالت إن شاكيري انضم إلى ليفربول مقابل 13.5 مليون جنيه استرليني (17.86 مليون دولار).

وقال شاكيري (26 عاما) لموقع ليفربول على الانترنت “إنه ناد كبير ويملك تاريخا عريقا ولاعبين ممتازين ومدربا رائعا (يورجن كلوب).



ولذا أنا سعيد بوجودي هنا”.

ولعب شاكيري أساسيا في كل مباريات سويسرا في كأس العالم هذا العام قبل خروجها بالخسارة أمام السويد في دور الستة عشر.

وسجل شاكيري 21 هدفا في 74 مباراة مع بلاده من بينها هدف الفوز في الوقت القاتل أمام صربيا في دور المجموعات في روسيا.

وصانع اللعب الموهوب هو ثالث صفقات ليفربول في فترة الانتقالات الحالية بعد وصول فابينيو لاعب وسط موناكو ونابي كيتا من رازن بال شبورت لايبزيج.

وقال كلوب “شاكيري يصنع فارقا كبيرا مع أي فريق لانه يجيد اللعب في أكثر من مركز.



سيمنحنا مرونة كبيرة”.

وبدأ شاكيري مسيرته في بازل وانضم إلى بايرن ميونيخ في 2012 لمدة عامين ونصف مع العملاق الألماني قبل أن ينتقل لستة أشهر إلى انترناسيونالي.

وفاز بألقاب للدوري في سويسرا وألمانيا إضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع بايرن في 2013. وأضاف كلوب “أعرفه جيدا منذ أن كان يلعب في سويسرا وكذلك في ألمانيا.



أنا معجب به منذ فترة طويلة.

وتابع “يعرف الدوري الممتاز جيدا وطبيعة اللعب فيه.



قدم عروضا جيدة جدا في كأس العالم ولذلك يأتي إلينا مفعما بالثقة”.

وانضم شاكيري إلى ستوك في 2015 وسجل 15 هدفا في 84 مباراة على مدار ثلاثة مواسم مع النادي الذي هبط للدرجة الثانية الموسم الماضي.

وأضاف شاكيري الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى ليفربول في 2014 لكن بايرن عارض الأمر وقتها “أي لاعب يرغب في اللعب على أعلى المستويات.



قبل سنوات أردت الانضمام إلى ليفربول لكن لسوء الحظ لم يتحقق الأمر.



وتابع “أنا سعيد جدا بتحقيق هدفي أخيرا.



أرغب في تطوير مستواي.



أرغب في البقاء مع الأفضل والفوز بألقاب.



جئت إلى هنا من أجل تحقيق هذا الأمر”.

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