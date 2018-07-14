فيديو| رئيس الوزراء الأردني يلتقي «الكتل النيابية» لنيل الثقة

2018/07/14 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتم الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، أمس الخميس 12 يوليو/ تموز لقاءاته التشاورية مع رؤساء وأعضاء الكتل السياسية في مجلس النواب الأردني، كما بدأ رئيس الوزراء الأردني مشاوراته بعد إلقاء بيانه الوزاري أمام أعضاء مجلس الأمة من أجل نيل الثقة.

المزيد من التفاصيل حول ما دار خلال اللقاء في سياق تقرير داما الكردي مراسلة الغد من عمان عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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