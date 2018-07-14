فيديو| مراسل الغد: عضو بالشيوخ الأمريكي يطالب بإلغاء قمة ترامب وبوتين

2018/07/14 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال خالد خيري، مراسل الغد من واشنطن، إن هزة سياسية كبيرة أحدثها إعلان القضاء الأمريكي اليوم الجمعة حول اتهام ضباط من المخابرات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وأضاف «مراسلنا»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أشار إلى أن القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين المقرر عقدها في مدينة هلسنكي الفنلدنية في الـ 16 من يوليو الجاري قد تلغى بعد الاتهامات التي أعلنت اليوم.

جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي توجه اليوم الجمعة 13 يوليو/تموز بالاتهام لـ «12» عنصر استخبارات روسي بقرصنة الحزب الديمقراطي، وفقا لفرانس برس.

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