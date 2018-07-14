غلاف التليغراف: مبابي Vs مودريتش

2018/07/14 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة التليغراف الفرنسية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم السبت بشأن نهائي مونديال روسيا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الكرواتي والذي سيقام يوم الاحد المقبل قائلة : مبابي ضد مودريتش في نهائي كأس العالم 2018 .

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