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المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التظاهرات في المحافظات الجنوبية
2018/07/14 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة التظاهرات في المحافظات الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/14 | 01:05.

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