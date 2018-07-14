2018/07/14 | 01:07

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عاجل اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة العبادي

[أين-بغداد]يعقد المجلس الوزاري للامن الوطني حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني ..يتبع

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