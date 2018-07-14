2018/07/14 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]حذر مركز الاعلام الامني من الانجرار خلف الجهات التي تحاول استغلال ملف الخدمات ، داعيا للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .وذكر في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" ما تشهده عدد من مناطق البلاد من تظاهرات تمثل حقا كفله الدستور العراقي ويبين أن الشعب قادر على التعبير عن مطالبه التي هي من حقوقه المشروعة".واضاف " كما إن التظاهر السلمي يؤشر صورة واضحة عن وعي الجماهير التي كانت خير عون لقواتنا الأمنية خلال معارك التحرير ضد العصابات الإرهابية وها هي اليوم تستمر في تطهير الاراضي المحررة".وتابع البيان إن " افرازات الساحة منذ أيام لن يحول دون دعم الأجهزة الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإن القوات الامنية المخولة بموجب القانون ستبقى سدا منيعا لحماية المواطنين والمؤسسات من كل محاولات التخريب التي يحاول البعض إثارتها في هذه المرحلة التي بدأ فيها العراق يتعافى من آفة الإرهاب ويشد العزم ويحث الخطى نحو توفير الاقتصاد الأمثل لأبناء هذا الوطن".وجدد البيان " الدعوة الى المتظاهرين الكرام إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن المؤسسات الحكومية وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية لتفويت الفرصة على المغرضين وأصحاب النوايا السيئة ، لأنه ومع شديد الأسف قد شوهد وقوع إصابات بين ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال هذه التظاهرات، فضلا عن إحراق وتخريب عدد من المؤسسات والأجهزة التي بداخلها".وختم " ومن هنا فإننا ندعو إلى التكاتف والتلاحم وعدم التصديق بالشائعات المغرضة والحذر من الانجرار خلف الجهات التي تحاول استغلال ملف الخدمات ، كما ندعو وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومات قبل تداولها لأن الكلمة هي مسؤولية أمام الله والشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يحذر من الانجرار خلف الجهات التي تحاول استغلال ملف الخدمات ويدعو للحفاظ على الممتلكات العامة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يحذر من الانجرار خلف الجهات التي تحاول استغلال ملف الخدمات ويدعو للحفاظ على الممتلكات العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).